Cyberpunk 2077 e i bug: attenzione, c'è un buco nero a Night City!

Mentre esplorava la tentacolare megalopoli sci-fi di Night City, un giocatore di Cyberpunk 2077 ha scoperto un vero e proprio "buco nero", ossia una piccola ma pericolosa porzione della mappa che, se "calpestata", inghiotte V e costringe gli utenti a ricaricare la partita.

Ad accorgersi per primo di questo buco nello scenario di Night City, o quantomeno il primo a segnalarlo pubblicamente sui social e sui principali forum videoludici, è il redditor BurritoGlasses con un eloquente video che mostra il punto esatto dove poter incappare in questa voragine.

Non è chiaro se la causa di questo buco nero sia imputabile a un bug emerso con il recente Hotfix 1.06 di Cyberpunk 2077, a una svista degli autori polacchi o a un malfunzionamento che si trascina dal lancio del kolossal fantascientifico senza essere notato da sviluppatori, tester e giocatori.

Nel video confezionato da BurritoGlasses si notano anche due abitanti di Night City che discutono amabilmente a pochi passi da questo minaccioso buco incuranti del pericolo che stanno correndo, un comportamento che non può che sottolineare una pecca dell'intelligenza artificiale del titolo. Non è un caso, infatti, se i modder si stanno già attivando per migliorare l'IA dei pedoni di Cyberpunk 2077.