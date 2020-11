Cyberpunk 2077 tra bug e info sul multiplayer: nuovi dettagli da CD Projekt

Nell'ultima riunione con gli azionisti di CD Projekt, il CEO Adam Kicinski ha discusso delle strategie portate avanti dalla compagnia per la presentazione del multiplayer di Cyberpunk 2077 e per ridurre al minimo i bug del prossimo, attesissimo GDR a mondo aperto.

Durante il recente resoconto trimestrale con gli azionisti e gli investitori di CD Projekt, l'amministratore delegato si è soffermato sulla grafica di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One base e ampliato il discorso alle altre piattaforme per sottolineare come "siamo tutti consapevoli dei bug. Un gioco così grande non può essere mai del tutto privo di bug, ma abbiamo lavorato a fondo e crediamo che il loro livello sarà così basso da essere difficile da percepire dai giocatori. Fortunatamente, i bug che causavano problemi gravi sono stati tutti risolti. I giocatori riceveranno quindi una versione del gioco che sarà migliore rispetto a quella ammirata nelle anteprime".

Non meno interessanti sono poi le parole proferite da Kicinski riguardo i piani di CD Projekt per lo sviluppo e la presentazione ufficiale del multiplayer di Cyberpunk 2077: "Si tratta di una produzione dedicata e separata dal singleplayer, non è una semplice modalità ma un grande progetto che consideriamo come un prodotto a se stante. Ovviamente, non sarà completamente autonomo poiché proviene dal medesimo universo di Cyberpunk e si collega al setting e al concept che abbiamo ideato per il sinleplayer. Ma è una produzione indipendente a cui sta lavorando un team apposito. Vi consigliamo di essere con noi fino al primo trimestre del prossimo anno, quando avremo modo di fornirvi alcuni aggiornamenti sulla strategia che abbiamo in programma per il futuro di Cyberpunk".