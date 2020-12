Cyberpunk 2077: bug senza patch? Spunta una testimonianza su Reddit ma è inattendibile

Su Reddit è stato aperto un topic per mettere in evidenza la presenza di bug e problemi tecnici nella versione senza day one patch di Cyberpunk 2077, con particolare riferimento all'edizione Xbox giocata su Xbox Series X.

L'autore della discussione riporta varie problematiche tra cui crash, controller in freeze, linee di dialogo che saltano improvvisamente, flickering sullo schermo, effetto pop-up pronunciato in alcune situazioni e un framerate ballerino in determinate circostante non meglio specificato.

Il topic si è trasformato rapidamente in console war ma la bagarre è durata pochi minuti, il tempo che i moderatori hanno impiegato per chiudere tutto e bollare l'autore come inattendibile e quanto riportato come completamente falso. La fonte ha poi riaperto una nuova discussione, anche questa chiusa rapidamente, e infine un terzo topic per ribadire la presenza dei problemi citati, anche in questo caso i moderatori di Reddit hanno messo il lucchetto alla discussione ed hanno bannato l'utente. Altri lettori intervenuti affermano di aver ricevuto Cyberpunk 2077 in anticipo e di non aver riscontrato le problematiche citate, anche in questo caso giocando su console di nuova generazione.

Nelle scorse ore si è diffusa anche una voce che parlava di una day one patch da 56 GB per Cyberpunk 2077 su PS4 e PS5, notizia smentita da CD Projekt RED. Questo non vuol dire che il gioco non avrà una patch o al lancio o non presenterà bug, impossibile dirlo al momento, tuttavia vi invitiamo sempre a prestare attenzione a queste "dichiarazioni bomba" che spesso fanno capolino su Reddit, forum e social network.