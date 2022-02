Cyberpunk 2077: un bug su PS4 impedisce di avviare il gioco con la patch 1.5

L'aggiornamento 1.5 di Cyberpunk 2077 ottimizza il gioco su PS5 e Xbox Series X/S ma apporta migliorie anche alle versioni per PS4, Xbox One, Google Stadia e PC. Nelle scorse ore è stato però scoperto un bug che impedisce a Cyberpunk di avviarsi sulla vecchia console Sony.

Il problema è noto, come confermato da CD Projekt RED: Siamo al corrente del problema per cui compare il messaggio di errore "Impossibile avviare l'applicazione. I dati sono danneggiati. Elimina l'applicazione dalla PS4 e inserisci di nuovo il disco" dopo aver installato la patch 1.5 (versione 1.51) su PS4 e stiamo investigando sulle cause.

Lo studio polacco sta investigando sulle cause del problema, nel frattempo la compagnia invita i giocatori a contattare il supporto tecnico indicando il proprio ID PSN, il codice CUSA della copia del gioco e la regione impostata sulla console.

La patch 1.5 di Cyberpunk 2077 è disponibile per il download, CD Projekt RED ha pubblicato anche una demo giocabile per PS5 e Xbox Series X/S, questa permette di giocare per un totale di cinque ore, mantenendo i progressi nel caso si decida poi di acquistare il gioco completo. Ricordatevi che i trofei di Cyberpunk 2077 sbloccati su PS4 non verranno importati su PS5 in quanto il sistema considera le due versioni due giochi diversi.