Cyberpunk 2077: il bullet time si fa ruolistico nella nuova, ambiziosa mod

Tra gli appassionati di Cyberpunk 2077 con il pallino per le mod sta spopolando Time Dilation Overhaul, un'espansione fan made che stravolge le dinamiche bullet time dell'open world sci-fi di CD Projekt per renderle ancora più ruolistiche.

L'autore di questo pacchetto aggiuntivo amatoriale, l'utente conosciuto su NexusMods come TeslaCoiled, afferma di poter migliorare sensibilmente l'esperienza di gioco vissuta dagli emuli di V nell'utilizzo dei cyberware che consentono al protagonista di rallentare il tempo.

La 'maggiore gratificazione nel gameplay' promessa da TeslaCoiled passa infatti per la completa revisione delle abilità che si basano sulla dilatazione del tempo: una volta installata, la mod consente di rallentare il tempo mentre si è alla guida dei veicoli o per compiere tutta una serie di azioni inedite, come la possibilità di deviare i proiettili nemici con una katana, di teletrasportarsi su brevi distanze e di impiegare con efficacia delle armi da lunga distanza.

L'approccio ruolistico adottato dal modder si riflette anche nella possibilità di coinvolgere i PNG nelle sequenze al rallentatore con l'utilizzo dei cyberware più avanzati. Sempre in ottica GDR, il maggiore controllo offerto ai giocatori nell'attivazione delle sequenze in bullet time viene controbilanciato da un più elevato quantitativo di danni inflitti dai nemici in funzione della "dipendenza da innesti Sandevistan" del proprio alter-ego.

Potete scaricare gratuitamente Time Dilation Overhaul dalle pagine di NexusMods (trovate il link in calce alla notizia). Per rimanere in tema, sapevate che nelle scorse settimane è stata lanciata anche la mod di Cyberpunk 2077 che abilita FSR 2.0 e migliora le prestazioni su PC?