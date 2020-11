Cyberpunk 2077 in bundle con Xbox Series X: avvistamento in Polonia

Proseguono gli strani avvistamenti legati alla nuova produzione di CD Projekt RED. In seguito alla segnalazione di copie di Cyberpunk 2077 già in mano agli utenti, l'attenzione della community videoludica si sposta sulle pagine di un retailer polacco.

Nel catalogo di RTV Euro AGD, tra i principali distributori del Paese nel campo dell'elettronica di consumo, è infatti incluso un bundle di Xbox Series X dedicato all'ambizioso RPG. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, la catena riporta una scheda prodotto legata a una versione della nuova console Microsoft che include al suo interno una copia fisica di Cyberpunk 2077. L'hardware è proposto alla cifra di 2.399 zloty polacchi, equivalenti al cambio attuale a circa 540 euro. La data di commercializzazione indicata corrisponde al prossimo 10 dicembre, data di pubblicazione dell'RPG fissata da CD Projekt RED in seguito all'ultimo rinvio del titolo.



Al momento, l'effettiva esistenza del bundle Xbox Series X non è certa: il prodotto non è infatti mai stato ufficialmente annunciato né dal colosso di Redmond né dalla software house polacca. Ricordando che potrebbe dunque trattarsi di un semplice errore del rivenditore RTV Euro AGD, restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti sul tema. In chiusura, ricordiamo che la versione console del gioco si è di recente mostrata per la prima volta: ne ha discusso approfonditamente il nostro Alessandro Bruni nella sua analisi del gameplay di Cyberpunk 2077 su Xobx Series X e Xbox One.