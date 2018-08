Cyberpunk 2077: il canale Twitch di CD Projekt prende vita trasmettendo stringhe di codice

CD Projekt RED ha iniziato a trasmettere uno streaming dedicato a Cyberpunk 2077 sul suo canale Twitch intitolato "DATA TRANSMISSION IN PROGRESS_" che mostra stringhe di codice apparentemente indecifrabili su sfondo nero.

Le stringhe in questione cambiano continuamente e ne vengono aggiunte di nuove a cadenza regolare, difficile al momento capire qualcosa di più sulla vicenda, gli utenti collegati al canale sono al momento ben 23.000 ma i profili social di CD Projekt RED non riportano alcuna informazione in merito. A cosa è dovuta dunque questa inattesa trasmissione? Con la Gamescom appena trascorsa, risulta difficile pensare che lo studio polacco voglia rivelare a breve novità sul gioco, anche se non possiamo escluderlo a priori.

A tal proposito, per saperne di più sul prossimo progetto di CD Projekt RED vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Cyberpunk 2077 e alla Video Anteprima registrata a alla Gamescom, ricordandovi che il gioco è ancora privo di una finestra di lancio, anche le piattaforme di riferimento sono avvolte nel mistero, sebbene da più parti si parli di una pubblicazione prevista per il 2020 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e sulla nuova console Microsoft.