Cyberpunk 2077, tutti in carrozza: c'è la Metro di Night City nell'enorme Update 2.1!

Lo streaming organizzato da CD Projekt RED con le attesissime novità di gameplay dell'Update 2.1 di Cyberpunk 2077 conferma l'imminente apertura delle stazioni della metropolitana di Night City, una delle funzionalità più richieste dagli appassionati del GDR sci-fi.

L'enorme aggiornamento gratuito che interesserà tutti i chooms su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, anche coloro che non hanno acquistato l'espansione Phantom Liberty, introdurrà infatti un sistema perfettamente funzionante (bug permettendo) di trasporti pubblici con 5 linee e 19 stazioni della Metro di Night City.

Il nuovo sistema sfrutta le linee della metropolitana che correvano già tra i grattacieli che imperlano lo skyline di Night City, per poi aprire ufficialmente i battenti delle quasi venti stazioni esplorabili tra i quartieri della gigalopoli futuristica di Cyberpunk 2077. Ma non è tutto.

L'Update 2.1 si premurerà di introdurre anche un lettore radio portatile per ascoltare la musica senza essere alla guida dei veicoli, la possibilità di partecipare a delle attività secondarie ripetibili con delle corse su strada, nuove opzioni per le romance, diverse auto e moto inedite e dei miglioramenti estesi per gli inseguimenti automobilistici e le dinamiche di guida con la moto (essì, sarà possibile cimentarsi in impennate e acrobazie!).

Spazio anche a delle nuove opzioni di accessibilità, al supporto completo del controller DualSense su PC, a delle migliorie per gli scontri con i boss e alla possibilità di sfidare i membri delle gang con dei rocamboleschi inseguimenti in auto o moto per le strade al neon di Night City. L'Update 2.1 sarà disponibile dal 5 dicembre, giusto in tempo per il lancio di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition su PC, PS5 e Xbox Series X|S: in calce alla notizia trovate le nuove immagini condivise da CDPR che presentano la 'nuova' Metro di Night City.