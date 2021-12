Cyberpunk 2077: dopo la causa, CD Projekt RED in cerca di un accordo con gli azionisti

CD Projekt RED è in fase di trattativa con gli azionisti che hanno fatto causa all'azienda in seguito al difficile lancio di Cyberpunk 2077 avvenuto nel dicembre del 2020. Le parti sono adesso in cerca di un accordo che possa chiudere definitivamente la delicata questione.

I fatti risalgono alla fine dello scorso anno: gli investitori avviarono due class action contro CD Projekt RED per dichiarazioni false su Cyberpunk 2077, con l'intento di recuperare dai danni causati dal debutto disastroso del gioco avvenuto dopo ben tre rinvii che portarono inoltre alla rimozione del gioco dal PlayStation Store, un crollo delle azioni dello studio polacco ed i rimborsi per tutti gli acquirenti. Con il passare del tempo la vicenda si è ingrandita al punto che sono divenute cinque le class action contro CD Projekt RED per la questione Cyberpunk 2077. Nel maggio del 2021 la compagnia ha poi confermato che le cause legali sono passate da cinque ad una sola.

Con le parti che stanno ora negoziando per una soluzione vantaggiosa per tutti, il Central District of California riferisce che "se verrà raggiunto un consenso sulle condizioni del potenziale accordo, le parti ne richiederanno l'approvazione alla Corte. La decisione sull'approvazione dell'accordo permettendone l'implementazione sarà deliberato dalla Corte non appena determinate condizioni formali aggiuntive verranno soddisfatte".

Che CD Projekt RED stia finalmente per lasciarsi alle spalle questa complicata fase del suo percorso?