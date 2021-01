Cyberpunk 2077 e le cause dei problemi su console: CD Projekt chiarisce

Il Q&A pubblicato da CD Projekt a margine del video di scuse su Cyberpunk 2077 ha dato ai dirigenti della compagnia polacca l'opportunità di fornire un chiarimento su quello che, a loro giudizio, ha rappresentato il maggiore problema accorso nello sviluppo delle versioni console del kolossal sci-fi.

Tra i tanti argomenti affrontati dalla software house europea nel documento "Il nostro impegno per la qualità", troviamo infatti l'importante passaggio in cui CD Projekt non nasconde le criticità riscontrate nella realizzazione del porting per PS4 e Xbox One base e spiega quale sia stato il problema principale che ha reso lo sviluppo di Cyberpunk 2077 su console così difficile.

Nel rispondere al quesito, le alte sfere di CD Projekt riferiscono che "il principale colpevole è stato dover migliorare costantemente il nostro sistema di streaming in-game per le console di vecchia generazione". Secondo quanto specificato dagli autori della serie di The Witcher, "lo streaming è responsabile di 'alimentare' il motore di gioco con ciò che vedi sullo schermo, così come le meccaniche di gioco. Poichè la città è così affollata e la velocità di trasferimento su disco delle console di vecchia generazione è quella che è, per noi è stata una sfida costante".

Il problema di gestione del sistema di streaming in-game nella rappresentazione last gen di Night City, quindi, è stato per CD Projekt il motivo principale delle difficoltà affrontate nello sviluppo su sistemi della passata generazione. Nel nostro articolo di approfondimento sui problemi di Cyberpunk 2077 su PS4 a firma di Marco Mottura, d'altronde, ci siamo occupati di questo particolare aspetto dell'opera per soffermarci sugli effetti deleteri, tra grafica e gameplay, dei numerosi compromessi a cui è dovuta scendere CD Projekt per concretizzare la propria visione multipiattaforma.