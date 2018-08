Cyberpunk 2077: CD Projekt aspetta il momento giusto per mostrare il gioco al pubblico

Parlando ai microfoni di PC Gamer, CD Projekt RED ha spiegato il motivo per cui la demo E3 2018 di Cryberpunk 2077 non è stata ancora mostrata al pubblico. Emergono nuovi dettagli sugli aspetti in cui si differenzierà la nuova demo presente alla GamesCom 2018 di Colonia.

"Non eravamo ancora pronti a farlo. Volevamo andare avanti e mostrare la demo, vedere come giornalisti e addetti ai lavori avrebbero reagito alla presentazione, accrescere l'appetito e la curiosità che circonda il gioco, e, sai ... un giorno", spiega il quest designer Patrick Mills, dichiarando che CD Projekt RED aspetta il momento giusto per mostrare il gameplay Cyberpunk 2077 anche al pubblico.

La demo del gioco sarà presente alla GamesCom 2018 di Colonia, ma anche in questo caso verrà mostrata a porte chiuse solamente ai giornalisti e agli influencer. Mills ha parlato delle piccole differenze che la distingueranno dalla demo mostrata a Los Angeles: "Se nella demo E3 abbiamo mostrato la protagonista femminile, alla GamesCom 2018 mostreremo il nostro protagonista maschile. Ci sono anche altri piccoli cambiamenti per quanto riguarda gli approcci adottati nella missione, mostrando come potrà essere risolta in diversi modi."

Ricordiamo che nella giornata di oggi è previsto l'arrivo di nuovi dettagli su Cyberpunk 2077, direttamente dalla GamesCom 2018 di Colonia. Restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye per conoscere tutte le novità in arrivo nelle prossime ore!