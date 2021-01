Cyberpunk 2077: CD Projekt cambia la finestra di lancio dei DLC

CD Projekt ufficializza le tempistiche di distribuzione dei DLC di Cyberpunk 2077: inizialmente si parlava di contenuti extra in arrivo all'inizio del 2021 mentre adesso lo studio polacco riporta un generico "prossimi mesi", questa la nuova descrizione comparsa sul sito ufficiale del gioco, in linea con la roadmap diffusa a inizio gennaio.

Nulla di nuovo insomma, la descrizione è stata quindi aggiornata da "i DLC gratuiti arriveranno a Night City all'inizio del 2021" a "DLC gratuite in arrivo a Night City nei prossimi mesi" come testimonia anche la Wayback Machine. Sul sito di Cyberpunk 2077 leggiamo che "I DLC sono ancora pianificati, esattamente come fu per The Witcher 3. Tuttavia, abbiamo deciso di dare priorità ai fix e ai miglioramenti. Pubblicheremo i DLC gratuiti successivamente e ne parleremo nei prossimi mesi."

L'aggiornamento next-gen di Cyberpunk 2077 PS5 e Xbox Series X/S è invece atteso per la seconda metà del 2021: "abbiamo pianificato un aggiornamento gratuito per Cyberpunk 2077 su Xbox Series X|S e PlayStation 5 in arrivo quest’anno. Stiamo puntando alla seconda metà dell’anno e pubblicheremo degli aggiornamenti in tal senso quando ci saranno."

Due nuove patch maggiori sono attese a gennaio e febbraio, nel corso dell'anno CD Projekt pubblicherà poi ulteriori update per risolvere i vari bug e problemi riscontrati. Ancora non c'è invece una data per quanto riguarda il ritorno di Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store.