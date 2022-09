Cyberpunk 2077: CD Projekt conferma la 'completa revisione' della polizia

Nella cornice dell'ultimo Night City Wire con le novità di Cyberpunk 2077 da Phantom Liberty a Edgerunners, il Game Director Gabe Amatangelo ha discusso degli interventi che interesseranno l'IA della polizia e confermato una completa revisione del loro sistema comportamentale.

A margine dell'ultimo evento mediatico organizzato da CD Projekt, l'esponente della software house polacca ha ammesso che "stiamo facendo davvero un sacco di cose per migliorare Cyberpunk nei prossimi aggiornamenti. Uno degli interventi riguarderà la completa revisione della polizia".

A detta di Amatangelo, quindi, con le future Patch di Cyberpunk assisteremo alla totale riformulazione dell'IA della polizia e, con essa, all'adozione di una routine comportamentale decisamente più profonda di quella attuale, tra i punti di criticità più rimarcati dagli appassionati sin dal lancio del kolossal sci-fi.

A detta di Amatangelo, da qui all'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 ci sarà spazio anche per "una revisione del combattimento da veicolo a veicolo, un gameplay più profondo per i combattimenti corpo a corpo, un nuovo gruppo di azioni da sbloccare nell'albero delle abilità e nuovi cyberware, oltre a tante altre cose divertenti che svelermo più tardi".

Nelle dichiarazioni del Game Director di CP2077 non viene però specificato quali di queste aggiunte e ottimizzazioni saranno accessibili gratuitamente tramite le Patch o attraverso l'espansione. Allo stato attuale, d'altronde, non sappiamo nemmeno se l'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 sarà a pagamento oppure no, di conseguenza è preferibile attendere un chiarimento da parte di CD Projekt prima di avanzare delle ipotesi.