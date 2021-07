Cyberpunk 2077, CD Projekt conferma: la Patch 1.3 è imminente

Il Global Community Lead di CD Projekt RED, Marcin Momot, si è affacciato sui social per fornire delle importanti anticipazioni sulle tempistiche richieste per il lancio della Patch 1.3 di Cyberpunk 2077 su PC, Google Stadia e console PlayStation e Xbox.

Intervenuto in una discussione intavolata con la community, il rappresentante della software house ucraina ha candidamente ammesso che il prossimo, atteso aggiornamento di Cyberpunk 2077 "è in dirittura d'arrivo".

L'esponente di CD Projekt ha preferito non entrare nel merito delle sorprese previste per questo update, ma a giudicare dagli interventi compiuti dagli autori europei con le precedenti "major patch" di Cyberpunk 2077 è lecito attendersi numerose migliorie e ottimizzazioni, specie per quanto concerne le versioni last-gen del chiacchierato kolossal sci-fi con V e Johnny Silverhand.

Sullo sfondo della notizia riguardante l'imminente pubblicazione dell'update 1.3 c'è poi l'incognita rappresentata dalle aggiunte contenutistiche e dalle espansioni gratuite paventate dall'ultimo leak della grande patch da 38GB di Cyberpunk 2077 apparsa su Epic Store nei giorni scorsi. Rimaniamo perciò in attesa di scoprire quali sorprese ha in serbo CD Projekt per gli emuli del netrunner di Night City: nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sulla realtà della bioingegneria di Cyberpunk 2077.