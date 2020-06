Cyberpunk 2077: CD Projekt consiglia di non giocarlo solo in 'modalità GTA'

Nel corso di un'intervista concessa a PCGamesN, lo sviluppatore di CD Projekt RED, Max Pears, ha suggerito ai futuri utenti di Cyberpunk 2077 di non giocarlo solo in "modalità GTA" ma di viverne appieno la storia per immergersi nelle atmosfere di Night City.

Il Level Designer della software house polacca spiega infatti che "se vuoi scatenarti e non avere rimorsi mentre giochi a Cyberpunk 2077, hai sempre questa opzione e per noi va bene così. Tuttavia, una volta che inizi a giocare le missioni e vedi la quantità di opzioni che hai a disposizione, penso che gli utenti si fermeranno a pensare prima di compiere qualcosa di avventato o di spericolato".

Ricollegandosi alle prove svolte dagli addetti al settore e ai giornalisti che hanno potuto cimentarsi in anteprima con le sfide offerte dalle fasi iniziali della storia di Cyberpunk 2077, Pears ha poi aggiunto che "abbiamo visto molte persone preferire quella 'modalità GTA', ma poi dopo un po' si sono rese conto della grande diversità di cose che si possono fare e quindi hanno modificato il modo in cui stavano giocando".

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 19 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre per le versioni Google Stadia, PS5 e Xbox Series X non è stata ancora annunciata una data ufficiale. Sulle pagine di Everyeye.it trovate lo speciale di Francesco Fossetti sulle novità di gameplay di Cyberpunk 2077 dopo la prova di quattro ore svoltasi prima dello show digitale che ha inaugurato la serie di eventi Night City Wire che ci terrà compagnia fino a questo autunno.