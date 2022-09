Cyberpunk 2077: CD Projekt ha iniziato a promuovere le mod, la prima è a tema Edgerunners

Per la prima volta in assoluto, i canali social ufficiali di Cyberpunk 2077 hanno deciso di condividere il link ad una mod sviluppata con il tool intitolato REDmod, dando il via ad una nuova ed interessante iniziativa.

Al centro del post troviamo Cyberware Sound Overhaul, una mod che sostituisce alcuni file audio del gioco con musiche e suoni ispirati a Cyberpunk Edgerunners, l'anime disponibile su Netflix che ha riacceso l'interesse dei videogiocatori nei confronti del titolo CD Projekt RED, al punto da dargli una seconda vita e fargli scalare le classifiche di Steam.

Come fatto notare dallo stesso Paweł Sasko, noto per essere il Quest Director di Cyberpunk2077 e il Lead Quest Designer di The Witcher 3 Wild Hunt, si tratta della prima mod condivisa sul profilo ufficiale del gioco e non sarà l'ultima. Dobbiamo quindi aspettarci altri post dedicati alle mod più interessanti tra quelle disponibili per il gioco di ruolo con visuale in soggettiva.

Nel frattempo, vi ricordiamo che i modder stanno replicando l'anime Cyberpunk Edgerunners in-game e il numero di mod dedicate alla serie Netflix sta aumentando a dismisura. Sapevate inoltre che Cyberpunk 2077 ha battuto un importante record di The Witcher 3 su Steam?