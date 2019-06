Con Cyberpunk 2077, CD Projekt ha introdotto le figure degli Encounter e Combat Designer

The Witcher 3: Wild Hunt è unanimamente (o quasi) riconosciuto come uno dei migliori giochi ruolistici dell'attuale generazione videoludica, nonché il miglior prodotto mai realizzato dai ragazzi polacchi di CD Projekt RED.

Le poche critiche che il capitolo finale delle avventure dedicate allo Strigo ha incassato negli anni sono quasi esclusivamente rivolte al combat system del gioco, purtroppo rivelatosi non particolarmente esaltante per una buona fetta dell'utenza.

CD Projekt sembra essere conscia di questo suo tallone d'Achille, e per questo motivo ha deciso di investire e rinnovare il suo team di sviluppo per la realizzazione di Cyberpunk 2077. Una decisione che si è tradotta nell'introduzione di due nuove figure professionali: gli encounter e combat designer.

"Da ora delle nuove figure chiave entrano in CD Projekt: gli encounter e combat designer. Questi ruoli non esistevano nemmeno nello studio polacco durante lo sviluppo di The Witcher 3.

In questo gioco [Cyberpunk 2077] tutte quelle straordinarie sequenze che abbiamo visto sono principalmente realizzate dal team degli encounter designer, e dal team dei combat designer, quindi se ne stanno occupando loro. Questi ruoli non c'erano affatto con The Witcher, non avevamo neanche il budget sufficiente né il team per fare una cosa del genere.

Al momento abbiamo un team separato, uno piccolo, con cui stiamo collaborando e che ci fornisce idee, implementano delle cose, sperimentano, revisionano, si assicurano che il combattimento funzioni, e che tutto abbia il giusto ritmo, perché onestamente è molto facile mandare tutto all'aria".

Cyberpunk 2077 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 16 aprile 2020. Se siete interessati ad approfondire ulteriormente la prossima fatica di CD Projekt, vi rimandiamo alla nostra Anteprima dopo la prova all'E3 2019, l'evento losangelino in cui il titolo è stato mostrato su un PC con GPU Titan RTX e CPU Intel i7-8700K.