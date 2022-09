Cyberpunk 2077: CD Projekt ha finalmente lanciato su PC i tool ufficiali REDmod

Sebbene non ne abbia parlato durante l'ultimo Night City Wire, CD Projekt RED ha accompagnato il lancio della patch 1.6 di Cyberpunk 2077 con la distribuzione dei tool REDmod disponibili ora per la versione PC dell'open world Sci-Fi.

Sin dal lancio, Cyberpunk 2077 si è indirettamente arricchito con una valanga di nuovi contenuti elaborati dagli utenti amatoriali, ma la scena dei modder non potrà fare altro che diventare ancora più rigogliosa e interessante con il lancio dei tool ufficiali distribuiti dallo studio polacco.

"Scarica REDmod, gli strumenti di modding di Cyberpunk 2077 ufficiali, per modificare e creare le tue esperienze in Cyberpunk 2077", leggiamo dalla descrizione presente su Steam. "Da suoni personalizzati, animazioni, script e molto altro, questi strumenti ti aiuteranno a lasciare il segno nell'oscuro futuro mondo di Night City.

REDmod consente agli utenti di creare mod per Cyberpunk 2077. Può essere utilizzato separatamente nella riga di comando o integrato tramite l'editor mod WolvenKit. Consigliamo di utilizzare WolvenKit per la migliore esperienza e facilità d'uso. REDmod sarà costantemente aggiornato insieme agli aggiornamenti per Cyberpunk 2077 per garantire una compatibilità continua". Sfortunatamente, CD Projekt RED non ha ancora introdotto il supporto di Steam Workshop, quindi gli utenti dovranno continuare a fare affidamento a Nexus Mods per scaricare le singole mod.

CD Projekt ha dichiarato di voler espandere l'IP di Cyberpunk 2077 anche dopo il lancio dell'espansione Phantom Liberty.