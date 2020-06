Cyberpunk 2077: CD Projekt mostra nuove, spettacolari immagini in soggettiva

Dopo averci mostrato V nei panni del Nomade, gli sviluppatori di CD Projekt pubblicano delle nuove immagini di Cyberpunk 2077 che testimoniano la bontà, e l'utilità, della visuale in soggettiva.

All'uscita di Cyberpunk 2077, prevista per il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, il kolossal sci-fi degli autori di The Witcher 3 presenterà solamente la visuale in prima persona, tranne che nelle fasi di guida e in taluni frangenti del Braindance. Sono però in molti, sui social e sui principali forum di settore, a chiedere a CD Projekt di integrare anche una visuale in terza persona come quella che ha contraddistinto l'ultima avventura GDR di Geralt di Rivia.

Non è un caso, quindi, se gli sviluppatori polacchi hanno scelto di accompagnare l'evento Night City Wire con diverse immagini di Cyberpunk 2077 che consentono di apprezzare proprio la visuale in soggettiva, un elemento imprescindibile dell'esperienza di gioco offerta dal titolo.

Come specificato a più riprese da CD Projekt, l'intero set di animazioni dei PNG, il sistema di combattimento, gli elementi grafici che contraddistinguono l'opera e le strutture dei dialoghi, dell'interfaccia e dei menù sono stati realizzati partendo dal presupposto che tutto possa essere fruito alla perfezione solo attraverso l'inquadratura in prima persona. Non sappiamo, però, se l'integrazione della visuale in terza persona rientri o meno nei piani futuri di CD Projekt tra update gratuiti ed espansioni successive all'arrivo di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X.

Ad ogni modo, vi lasciamo in compagnia delle nuove immagini e vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche uno speciale di Francesco Fossetti sulle novità di gameplay di Cyberpunk 2077 dopo quattro ore di gioco.