Cyberpunk 2077: CD Projekt non teme la concorrenza dei giochi in uscita a fine anno

Il Vice Presidente Senior dello Sviluppo Commerciale di CD Projekt, Michal Nowakowski, ha discusso dalle colonne di GamesIndustry.biz del lancio di Cyberpunk 2077 e della scelta di pubblicarlo in un periodo dell'anno particolarmente denso di uscite, e quindi di agguerriti concorrenti.

Intervenuto a margine di una riunione con gli azionisti, il dirigente della software house polacca ha specificato che "non stiamo sicuramente programmando di spostare le date di uscita dei nostri giochi solo perchè qualcun altro intende lanciare i suoi titoli nella stessa finestra di mercato. Non lanci mai un videogioco in un periodo che può garantirti l'esclusività assoluta, non esiste una cosa del genere".

Sempre in merito all'uscita di Cyberpunk 2077, Nowakowski ha ritenuto opportuno sottolineare come "settembre è sempre stato un periodo dell'anno competitivo e ne abbiamo piena consapevolezza. Se c'è da fare i conti con un po' più di competitività, va bene. Crediamo che lanceremo sul mercato un gioco che sarà irrinunciabile per gli utenti".

Anche in virtù delle parole pronunciate dall'alto dirigente di CD Projekt, l'indicazione sulla data di uscita di Cyberpunk 2077 per il 17 settembre (nella sua triplice versione PC, PS4 e Xbox One) viene ulteriormente cementata. Le edizioni PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077, invece, non arriveranno al lancio delle console nextgen di Sony e Microsoft.