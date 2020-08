Cyberpunk 2077: CD Projekt non è 'totalmente soddisfatta' dei combattimenti corpo a corpo

Nel corso di un'intervista a VG247.com concessa a margine dell'ultimo Night City Wire, Pawel Kapala di CD Projekt RED ha ammesso che il team di sviluppo non si ritiene pienamente soddisfatto dei combattimenti corpo a corpo di Cyberpunk 2077 e, per questo, promette di migliorarli in vista dell'uscita a novembre.

"Mancano ancora un paio di mesi al lancio e in questo momento sto lavorando al combat system negli scontri corpo a corpo", esordisce il Senior Gameplay Designer di CD Projekt prima di aggiungere che "stiamo impiegando molto tempo per cercare di perfezionarlo perchè, fondamentalmente, non ne siamo soddisfatti al 100%, soprattutto nel modo in cui viene restituito a schermo ogni impatto fisico nei combattimenti".

Lo stesso autore della software house polacca sottolinea poi come "sono felice di poter dire che, anche adesso, è molto meglio di quanto non fosse in origine. E andrà sempre meglio perchè riconosciamo che è un qualcosa che dobbiamo perfezionare. Ma il combattimento corpo a corpo in un gioco in prima persona è estremamente difficile da ricreare. Quindi, per noi non è certo stato un compito facile dal momento che la nostra esperienza è maturata in giochi con prospettiva in terza persona. È stata anche una parte importante del nostro lavoro capire come si sviluppa un buon sistema di combattimento corpo a corpo con visuale in soggettiva".

Kapala offre anche degli spunti di riflessione sulle diverse strategie e tattiche da adottare nel corso dell'avventura: "Fondamentalmente dovrai sempre pensare a quale approccio adottare di volta in volta. Certo, tecnicamente sarà possibile utilizzare sempre una katana, ma se vedi un elicottero, lo attaccheresti mai con una spada? Non credo proprio, potrebbe non essere una buona strategia".

Nel lasciarvi ai commenti, ricordiamo a tutti i Samurai che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro ultimo approfondimento sulle armi di Cyberpunk 2077 e le loro caratteristiche.