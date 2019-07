Cyberpunk 2077: CD Projekt ci parla di auto e moto in un nuovo video

Night City, la megalopoli che farà da sfondo alle vicende di Cyberpunk 2077, sarà decisamente vasta. Spostarsi tra i sei distretti che la compongono non sarà affatto un'operazione rapida, ma per fortuna i giocatori potranno fare affidamento su due tipologie di veicoli, le automobili e le motociclette.

In un recente video apparso sulla pagina Facebook ufficiale della produzione, il Lead Quest Designer Paweł Sasko ha avuto modo di parlare proprio di questo argomento. Ha spiegato, ad esempio, che ai giocatori verrà concessa l'opportunità di possedere un garage, nel quale potranno parcheggiare differenti auto e moto. Su ognuna di esse, inoltre, sarà equipaggiata una radio con tanto di stazioni intercambiabili che trasmetteranno differenti generi musicali, esattamente come avviene in altri open world come Grand Theft Auto. Come emerso in occasione dell'E3 2019, i veicoli saranno inoltre dotati di un'intelligenza artificiale, grazie alla quale, una volta richiamati, potranno raggiungere il giocatore ovunque esso si trovi. Un po' come Rutilia in The Witcher 3: Wild Hunt, che si lancia in soccorso di Geralt dopo un semplice fischio. Potete guardare il video con Pawel Sasko a questo indirizzo.

Cybeprunk 2077 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 16 aprile 2020. Recentemente sono stati pubblicati i render in alta risoluzione dei personaggi e abbiamo avuto modo di scoprire il funzionamento del sistema di progressione delle abilità.