Colonna sonora di Cyberpunk 2077: ecco la performance dal vivo dei TGA 2019

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con i The Game Awards 2019, gli sviluppatori di CD Projekt hanno discusso delle sfide creative affrontate nel dare forma alla colonna sonora di Cyberpunk 2077.

Il video approfondimento della software house polacca ha accompagnato la performance dal vivo di una delle tante band che andranno a impreziosire la soundtrack del kolossal fantascientifico con protagonisti V e il suo inseparabile "compagno d'avventure olografico" Johnny Silverhand, interpretato dall'attore hollywoodiano Keanu Reeves.

Il filmato dietro le quinte propostoci da CD Projekt lascia presagire ulteriori annunci che, presumibilmente, avverranno tra fine 2019 e il mese di gennaio. Prima di lasciarvi al video dedicato alla colonna sonora dell'ultima epopea sci-fi degli autori di The Witcher, vi ricordiamo che la commercializzazione di Cyberpunk 2077 è prevista per il 16 aprile del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La versione Google Stadia, invece, è prevista in un secondo momento.