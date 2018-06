Cyberpunk 2077: CD Projekt parla del sistema dei dialoghi e della nuova statistica "Cool"

Dopo il averlo finalmente mostrato durante la conferenza E3 2018, i ragazzi di CD Projekt RED stanno svelando numerosi dettagli su Cyberpunk 2077. Il Level Designer Max Pears, ad esempio, ha avuto modo di parlare con PC Gamer del nuovo e migliorato sistema dei dialoghi che potrà contare su una nuova statistica, denominata Cool.

Il valore di coolness (non è ancora disponibile la traduzione in italiano), sostanzialmente, indica quanto stile ha il giocatore agli occhi di una persona o una fazione del gioco. Il sistema non è ancora stato finalizzato ed è in via di perfezionamento, ma Pears ha descritto quelle che saranno le sue caratteristiche principali.

"Ad esempio, la statistica Cool vi permetterà di fare cose che altrimenti non avreste mai potuto fare, oppure accedere a certe opzioni quando vi troverete in situazioni particolari. Un elevato livello di credibilità in strada vi permetterà di ottenere presso il venditore (Ripperdocs) ottimi sconti sulle armi, oppure sbloccarne alcune che non potreste ottenere in altro modo. È una caratteristica che si rifà al gioco da tavolo originale. Stiamo mettendo a punto tanti modi interessanti per utilizzare questo sistema, sarà una componente importante che influenzerà il modo in cui interagirete con le persone".

Ha poi continuato: "Grazie a questo sistema sbloccherete anche opzioni di dialogo aggiuntive. The Witcher aveva un buon sistema di dialoghi, ma stiamo cercando di spingerci ancora oltre, ci stiamo impegnando molto questa volta".

In un'altra intervista, il creatore del gioco da tavolo Mike Pondsmith ha dichiarato che la statistica Cool "non è la versione Cyberpunk della statistica Carisma che si trova negli RPG tradizionali. Potrete avere un elevato livello di coolness e ben poco carisma". In sostanza, potrete essere abili a cavarvela in determinate situazioni sbloccando opzioni aggiuntive nei dialoghi, anche senza avere alcuna influenza sull'interlocutore.

Cosa ne pensate al riguardo? Cyberpunk 2077 è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC, ma è ancora privo di una data d'uscita. Ieri abbiamo scoperto che non potrà essere affrontato interamente in maniera non-letale.