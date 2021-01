Cyberpunk 2077: CD Projekt si prepara a difendersi in una nuova causa legale

Sul sito ufficiale degli sviluppatori di Cyberpunk 2077 è comparsa una breve nota per confermare come la compagnia abbia ricevuto notifica di una nuova causa legale avviata negli Stati Uniti contro l'azienda polacca da parte di consumatori e azionisti, di fatto si tratta della seconda class action notificata ufficialmente a CD Projekt.

Nel documento non ci sono riferimenti allo studio legale che sta occupando di questa class action ma secondo una ricostruzione basata sulle tempistiche (la documentazione è stata depositata il 25 dicembre 2020) dovrebbe trattarsi della causa legale portata avanti da Rosen Law, studio legale di New York che ha fatto causa a CD Projekt RED con l'accusa di aver mentito riguardo il reale stato di salute del progetto, danneggiando non solo i clienti ma anche gli investitori:

"Le dichiarazioni sugli affari, sulle operazioni e sulle prospettive erano materialmente false e ingannevoli, e/o mancavano di basi ragionevoli in tutto il periodo preso in esame. Gli azionisti hanno subito dei danni."

CD Projekt, dal canto suo, ha dichiarato che si difenderà con forza da queste accuse e lavorerà con i propri legali per risolvere la vicenda nel miglior modo possibile per tutte le parti coinvolte. Nel weekend un reportage di Jason Schreier sullo sviluppo di Cyberpunk 2077 ha fatto emergere numerose criticità nella gestione del progetto, prontamente è arrivata la risposta di CD Projekt, la quale nega molte delle numerose problematiche evidenziate dal giornalista.