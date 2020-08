Cyberpunk 2077: CD Projekt promette una grande distruttibilità ambientale

Dopo aver promesso che i nemici di Cyberpunk 2077 non saranno spugne per proiettili, Pawel Kapala di CD Projekt rassicura gli appassionati sulla bontà e sulla profondità della distruttibilità ambientale che avremo modo di sperimentare esplorando Night City.

Nel corso dell'ultima intervista concessa a VG247.com, il Senior Gameplay Designer di CD Projekt RED ha discusso di questo particolare aspetto dell'esperienza ludica e contenutistica di CP2077 per spiegare che "abbiamo posto molta enfasi sulla distruttibilità ambientale. I giocatori la noteranno in molti aspetti, dai più semplici ai più complessi come i bicchieri e le bottiglie che esplodono una volta colpite dai proiettili. Volevamo che ogni luogo restituisse quella sensazione di distruzione a conclusione di una violenta sparatoria".

Il motore grafico di Cyberpunk 2077 si premurerà di restituire a schermo questa profonda distruttibilità ambientale anche in elementi più ampi, o almeno questa è la promessa fatta da Kapala quando afferma che "ci saranno elementi come le coperture distruttibili, i vetri e le finestre. Tutte queste cose ti daranno quella sensazione di potenza offerta dalle tue armi. Ma la distruttibilità ambientali si estenderà anche ad altro, come i fori di proiettile sulla maggior parte delle superfici, con tanto di effetti. Se ad esempio colpirai un tubo dell'acqua, vedrai degli zampilli sgorgare dal punto esatto del foro di proiettile. Questo genere di effetti dinamici coinvolgono quasi tutti gli oggetti presenti nel gioco".

Lo spettacolo pirotecnico degli effetti particellari, dei vetri rotti e delle coperture disintegrate preparato dai ragazzi di CD Projekt avrà ufficialmente inizio il 19 novembre con il lancio di Cyberpunk 2077 su PC, PS4 e Xbox One.