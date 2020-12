Cyberpunk 2077: CD Projekt promette di spremere PS5 e Xbox Series X/S con l'update nextgen

Mentre infiammano le polemiche per i problemi di Cyberpunk 2077 e la class action ipotizzata dal New York Times, il boss di CD Projekt RED, Marcin Iwinski, prova a volgere il proprio sguardo al futuro per discutere dei benefici garantiti dall'update nextgen in sviluppo per PS5 e Xbox Series X/S.

Nel corso di un'intervista a Bloomberg, il co-fondatore di CD Projekt ha offerto delle anticipazioni sull'update nextgen di Cyberpunk 2077 spiegando che "già adesso il gioco funziona molto bene in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S. Le console nextgen sono molto più veloci delle piattaforme passate. E naturalmente abbiamo ancora intenzione di pubblicare un aggiornamento gratuito per tutti coloro che possiedono una console di nuova generazione. Grazie ad esso sfrutteremo appieno tutte le funzionalità e le nuove possibilità tecniche fornite dalle nuove piattaforme".

Come per il multiplayer di Cyberpunk 2077, però, con ogni probabilità anche per l'update nextgen da destinare all'utenza di PlayStation 5 e Xbox Series X/S ci sarà da attendere la conclusione dell'attuale percorso di sviluppo intrapreso da CD Projekt per risolvere tutti i bug e i problemi di prestazioni del titolo che, nei giorni scorsi, hanno spinto Sony a rimuovere Cyberpunk dal PS Store.