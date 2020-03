Oltre Cyberpunk 2077: CD Projekt pronta a lavorare su un nuovo The Witcher, per un report

Attualmente, gli sviluppatori di CD Projekt RED sono impegnati in un processo di rifinitura di Cyperpunk 2077, la cui pubblicazione resta attesa per il settembre di quest'anno.

Sembra tuttavia, che un nuovo progetto stia già prendendo piede presso gli studi della software house polacca. Secondo quanto riferito da Eurogamer Polonia (via PlayStation Universe), infatti, una volta ultimati i lavori sull'universo di Nigth City, CD Projekt RED sarebbe pronta a dedicarsi ad un nuovo The Witcher, definito come un'avventura single-player ambientata nell'universo del franchise, ma che non rappresenterà un sequel diretto di quanto visto nell'apprezzato The Witcher 3: Wild Hunt.

A supporto dell'affermazione viene inoltre citato un incontro recentemente avvenuto tra giornalisti e Adam Kiciński, Presidente di CD Projekt RED. Durante quest'ultimo, sarebbe stato genericamente affermato che il team di sviluppo ha già iniziato a lavorare su "un altro gioco single-player". Il progetto non è tuttavia a pieno regime, poiché gli sviluppatori sono attualmente concentrati su Cyberpunk 2077. In aggiunta, il dirigente avrebbe affermato: "Abbiamo due mondi ed è al loro interno che vogliamo creare giochi".



Già in passato, CD Projekt RED aveva confermato la volontà di concentrarsi su due IP: The Witcher e Cyberpunk. Ad ora, ad ogni modo, invitiamo ad interpretare quanto riportato come un'indiscrezione non confermata, in attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti.