Cyberpunk 2077, CD Projekt rassicura: console considerate 'piattaforme di prima classe'

In occasione dell'E3 2019, la demo di Cyberpunk 2077 messa a disposizione dal team di CD Projekt Red era supportata da un PC dalle caratteristiche hardware decisamente elevate.

Assemblata appositamente per consentire al gioco di mostrarsi al meglio, tale configurazione ha tuttavia diffuso una certa preoccupazione in parte dell'utenza che attende con ansia il nuovo titolo degli autori di The Witcher 3: Wild Hunt. In particolare, molti videogiocatori si sono chiesti che tipo di performance potrà avere il gioco su console o PC di fascia bassa al momento della pubblicazione.

A rassicurare l'utenza è intervenuta la stessa CD Projekt Red. Nel corso di un'intervista concessa al portale wccftech, infatti, Alvin Liu, membro della software house, ha fornito alcune dichiarazioni in merito, escludendo il sussistere di problematiche connesse all'ottimizzazione su hardware meno potenti del PC assemblato per l'E3 2019. Liu ha infatti sottolineato come il team abbia a sua disposizione un efficace engine custom, il RED Engine. Inoltre, ha affermato: "Veramente, stiamo considerando le console come piattaforme di prima classe e [Cyberpunk 2077] vi appare fantastico". Il membro di CD Projekt ha confermato che, ovviamente, coloro che hanno investito su di un PC dotato di certi requisiti ne potranno vedere i risultati, tuttavia, "la grafica è abbastanza incredibile per ciò che otterrete da Cyberpunk 2077 su console e PC di fascia bassa".



In chiusura, vi segnaliamo che recentemente, Mike Pondsmith, creatore del brand, ha paragonato l'universo di Cyberpunk a Star Wars, fornendo alcune considerazioni interessanti. Il team di Cyberpunk 2077 ha inoltre fornito nuovi dettagli sul sistema di progressione delle abilità.