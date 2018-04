Cyberpunk 2077: CD Projekt RED assume personale per la realizzazione dei trailer del gioco

CD Projekt RED continua a mantenere il massimo riserbo su Cyberpunk 2077, titolo annunciato nel 2012 ma di cui sappiamo davvero poco. Le poche informazioni sullo stato dello sviluppo siamo quindi costretti a carpirle dagli annunci di lavoro.

Il più recente di essi è rivolto ad un 3D Generalist, una figura lavorativa che dovrà occuparsi della creazione di stupendi effetti visivi e dell'illuminazione per i trailer e le pubblicità. Le stesse mansioni dovrà svolgerle anche per la realizzazione delle cutscene. Inoltre, dovrà creare modelli 3D e texture per ambientazioni e personaggi.

Compiti decisamente variegati e senza dubbio complessi. Ad aver attirato la nostra attenzione è tuttavia il riferimento ai trailer e al materiale promozionale. È molto probabile che CD Projekt RED si stia finalmente preparando ad avviare la campagna marketing di Cyberpunk 2077, che fino ad oggi ha ricevuto solo un trailer datato 2013 e qualche artwork. Il tutto a pochi mesi dall'inizio dell'E3 2018 di Los Angeles, la fiera videoludica più importante del mondo. Che stia finalmente per giungere il momento di vederlo in azione? Al momento non possiamo far altro che continuare ad attendere pazientemente. Voi cosa ne pensate al riguardo?

Recentemente abbiamo scoperto che il Cyberpunk 2077 sarà possibile personalizzare l'aspetto e la classe del personaggio giocabile.