Cyberpunk 2077: CD Projekt RED delinea le regole per lo streaming del kolossal sci-fi

Ormai ci siamo, l'uscita di Cyberpunk 2077 è dietro l'angolo e con l'arrivo delle prime copie riservate alla stampa specializzata, agli influencer e ai normali giocatori, CD Projekt RED ha specificato le regole per la condivisione dei video e degli streaming legati al nuovo kolossal sci-fi.

L'annuncio che definisce il perimetro per lo streaming di contenuti legati a Cyberpunk 2077 arriva direttamente dalle pagine social di CD Projekt RED: "Ci stiamo avvicinando sempre di più al lancio e ci sono possibilità che alcuni di voi possano mettere le mani su Cyberpunk 2077 prima del lancio ufficiale. Anche è molto difficile raggiungere tale aspirazione, la nostra ambizione è che tutti i giocatori del mondo possano avere la stessa, libera da spoiler, esperienza quando verrà pubblicato. Per questo motivo vi chiediamo di NON streammare/registrare o pubblicare qualsiasi contenuto prima del 9 dicembre alle ore 12:00. Manderemo MAX-TAC (lo sapete, il tipo che toglie i video) se qualcuno lo farà. Dopo questa data comunque, ci piacerebbe che trasmettiate tutto come se non ci fosse un domani. Questo è il 2020, chi lo sa, o forse no".

Insomma, lo studio polacco ha stabilito un vero e proprio embargo per salvaguardare l'esperienza di tutti gli utenti. In attesa di avventurarci tra le strade di Night City, CD Projekt RED ha invitato i fan a prepararsi per la misteriosa Cybernight.