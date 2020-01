Cyberpunk 2077: CD Projekt RED festeggia il Capodanno Lunare con un nuovo video

CD Projekt RED ha reso omaggio al Capodanno Lunare con un nuovo filmato di Cyberpunk 2077 che celebra la famosa ricorrenza cinese. Il video mostra una serie di approfondimenti degli sviluppatori, nonché alcune sequenze di gioco.

Per celebrare nel giusto modo il Capodanno Cinese, gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno girato la prima parte del video (circa un minuto) in lingua originale, per poi passare all'inglese. Il filmato mostra i commenti del team polacco e svela alcuni retroscena relativi alla realizzazione di Cyberpunk 2077. Da notare che in molte scene è possibile vedere gli schermi accuratamente oscurati, così da evitare spoiler vari.

Intanto, alcuni fan sono riusciti a ricostruire l'intera (presunta) mappa di gioco, a partire dalle informazioni raccolte negli ultimi mesi ed in particolare dalle immagini promozionali della Collector's Edition di Cyberpunk 2077.

Nuove informazioni sul titolo in lavorazione presso gli studi di CD Projekt RED potrebbero arrivare dal Taipei Game Show di febbraio. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077, dopo il recente rinvio, uscirà il 17 settembre 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.