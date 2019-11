Cyberpunk 2077: CD Projekt RED su monetizzazione e annuncio di Half-Life Alyx

Durante l'ultima conferenza con gli azionisti, i vertici di CD Projekt RED hanno toccato vari argomenti tra cui il possibile arrivo di Cyberpunk 2077 su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, il multiplayer e... l'annuncio di Half-Life Alyx.

Riguardo Alyx, i dirigenti di CD Projekt sono contenti che Valve abbia deciso di riportare in vita questa storica serie, tuttavia il team polacco non è preoccupato l'eventuale impatto sulle vendite di Cyberpunk 2077, questo perchè i due prodotti si rivolgono comunque ad un pubblico diverso.

Half-Life Alyx è un gioco per piattaforme VR con diffusione limitata mentre Cyberpunk uscirà su ben quattro piattaforme (PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia) potendo contare su un pubblico nettamente più vasto. Il titolo Valve in ogni caso si pone l'obiettivo di far crescere il mercato della Realtà Virtuale e aumentare le vendite dei visori, in una prospettiva meramente commerciale il gioco di CD Projekt non andrà quindi a scontrarsi con il nuovo Half-Life.

I dirigenti hanno poi parlato del multiplayer di Cyberpunk 2077 confermando che allo stato attuale il team sta ancora sperimentando vari approcci e nulla di certo è stato definito. Ci saranno forme di monetizzazione? Probabilmente sì ma queste "non saranno aggressive e rispetteranno i nostri consumatori", l'ipotesi più probabile è che il team possa introdurre oggetti cosmetici acquistabili a pagamento mentre non dovrebbero essere presenti Loot Box con potenziamenti o altri oggetti capaci di alterare il gameplay trasformando il gioco in un Pay to Win.