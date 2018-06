Cyberpunk 2077: CD Projekt RED non conferma la presenza del gioco alle conferenze E3

CD Projekt RED ha già confermato la sua presenza all'E3 di Los Angeles, tuttavia al momento non sappiamo se la compagnia si limiterà a mostrare Gwent The Witcher Card Game o se ci sarà spazio anche per l'attesissimo Cyberpunk 2077. A questa domanda (non) risponde Marcin Iwiński, fondatore e CEO della compagnia polacca.

Durante un recente meeting finanziario con gli azionisti, alcuni finanziatori della società hanno chiesto dettagli riguardo la presenza di Cyberpunk 2077 all'E3 2018: a questa domanda, Iwiński non ha voluto (potuto?) rispondere, limitandosi a dichiarare un semplice "No Comment" riguardo il possibile reveal del gioco sul palco della conferenza E3 di Xbox, come si rumoreggia ormai da molti mesi.

Purtroppo la situazione continua a non essere al momento molto chiara, c'è chi ipotizza che Cyberpunk 2077 possa effettivamente essere mostrato durante le conferenze di Microsoft o Sony e chi invece parla di un reveal a porte chiuse per la stampa. Non ci resta che attendere pochissimi giorni per saperne di più...