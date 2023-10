Cyberpunk 2077: CD Projekt RED non ha mai considerato espansioni post-finale

Lo scorso settembre CD Projekt RED ha pubblicato Phantom Liberty, la prima ed ultima espansione di Cyberpunk 2077 che ha riscosso pregevoli consensi di critica e pubblico (potete leggere in merito la nostra recensione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty). Il DLC è però collocato nel pieno della storia principale, e non dopo il finale.

Nel corso di una sessione Q&A con il portale PCGamer, lo studio polacco ha spiegato le ragioni dietro tale decisione: "Abbiamo considerato un altro paio di scenari, ma nessuno di questi prevedeva una continuazione della storia principale di Cyberpunk 2077. I finali sono troppo differenti per avere un unico filo conduttore che abbia senso dopo la fine della storia, dunque volevamo evitare di sceglierne uno specifico e invalidare così le scelte degli altri", afferma il narrative director Igor Sarzynski sul perché le vicende di Phantom Liberty non si svolgono dopo la conclusione del gioco base.

In ogni caso CD Projekt RED si ritiene pienamente soddisfatta di tutti gli epiloghi di Cyberpunk 2077, motivo per cui non è stato ritenuto necessario andare oltre con la trama: "I finali sono stati scritti esattamente come volevamo. Lasciano ai giocatori sensazioni strane e poco confortevoli che li spingono a pensare, e che non danno risposte chiare. Ti restano impressi, non c'era bisogno di fare altro", precisa Sarzynski.

Archiviata la pratica Phantom Liberty, CD Projekt RED ora pensa solo a Cyberpunk Orion, il prossimo episodio della serie attualmente in lavorazione, ma ancora lontano dal suo esordio sul mercato.