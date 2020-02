Cyberpunk 2077: CD Projekt RED pubblica un nuovo wallpaper

A causa della diffusione del Coronavirus non abbiamo potuto scoprire le novità su Cyberpunk 2077 che CD Projekt RED voleva mostrarci al Taipei Game Show. Fortunatamente a rendere l'attesa meno dura arriva un wallpaper nuovo di zecca che gli sviluppatori hanno pubblicato sul sito ufficiale.

A differenza delle altre immagini, questo nuovo wallpaper non ci mostra direttamente il gioco ma un suo bellissimo artwork con protagonisti V in versione femminile e la sua moto. Il disegno vede infatti la bella V sdraiata sul suo bolide in quella che sembra una zona degradata di Night City mentre guarda la coloratissima città, ricca di cartelloni illuminati e altissimi grattacieli. Non esiste purtroppo una versione a risoluzione 4K dell'immagine e, sul sito ufficiale, è possibile scaricarla alla risoluzione massima di 2560x1600 pixel.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è stato posticipato al prossimo 17 settembre 2020. L'uscita del gioco è prevista sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC (Epic Games Store, GOG e Steam) e Google Stadia. Non sembra invece essere prevista la versione Nintendo Switch di Cyberpunk 2077, poiché secondo gli sviluppatori la console ibrida non sarebbe in grado di reggere un titolo tanto pesante dal punto di vista tecnico.