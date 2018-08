Cyberpunk 2077: CD Projekt RED ha pubblicato 4 concept art inedite

In questi giorni CD Projekt RED è alla Gamescom di Colonia, dove ha mostrato a porte chiuse alla stampa la medesima demo dell'E3 2018, giocata però con un approccio differente. Il pubblico è rimasto ancora una volta a bocca asciutta, ma pochi minuti fa gli sviluppatori polacchi hanno pubblicato una nuova serie di concept art.

Sono in tutto quattro, e potete ammirarle nella galleria allegata in calce a questa notizia. Lo stile è quello inconfondibile al quale la produzione ci ha ormai abituati. Vengono mostrati alcuni personaggi, tutti muniti di protesi meccaniche di differente natura, oltre ad uno scorcio di quello che sembra una quartiere povero della metropoli che farà da sfondo alla vicende del gioco, Night City.

Come vi sembrano? Ieri, invece, CD Projekt RED ha pubblicato quattro nuovi screenshot che mostrano la grafica del titolo. Se non li avete ancora visti, vi consigliamo di rimediare subito dirigendovi a questo indirizzo.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è in sviluppo per le piattaforme dell'attuale generazione, ma è ancora privo di una data d'uscita certa. I ragazzi polacchi hanno affermato che stanno attendendo il momento giusto per mostrare finalmente il gioco al pubblico. Nel frattempo, potete ingannare l'attesa leggendo l'anteprima di Cyberpunk 2077 a cura di Francesco Fossetti, che ha avuto modo di vederlo nuovamente in azione a porte chiuse alla Gamescom.