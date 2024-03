Cyberpunk 2077: CD Projekt Red punta a lanci perfetti coi giochi, come con Phantom Liberty

Con ormai alle spalle il lancio della vasta e imponente espansione di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, un portavoce di CD Projekt Red ha da poco rilasciato un'intervista nella quale ha affermato la volontà della software house polacca di puntare a un day one "il più vicino possibile alla perfezione" per tutte le produzioni videoludiche dell'azienda.

Durante lo svolgimento di una chiacchierata con i ragazzi di PC Gamer il quest designer dell'espansione di Cyberpunk 2077, Pawel Sasko, in riferimento ad una domanda relativa a Baldur's Gate 3 ed un presunto lancio in accesso anticipato durato tre anni ha dichiarato quanto segue: "forse c'è un modo per i tripla A di usare l'early access, ma ci andrei cauto, proprio perché qui c'è una situazione specifica con Larian". Secondo Sasko, infatti, Larian è stata la prima software house a dover fare i conti con un gioco che ha "catapultato" la compagnia in una situazione del tutto inedita, anche in termini di modalità di sviluppo delle sue produzioni.

"Non tutti i giochi ad accesso anticipato hanno successo", ribadisce il quest designer di Phantom Liberty. "Larian è stata probabilmente la prima a ottenere una tale riuscita con l'early access". Il confronto tra l'operato di Larian Studios e CD Projekt Red non è mancato affatto ed è stato accompagnato dalle seguenti dichiarazioni: "l'ambizione di CDPR è quella di avere un'uscita da urlo, in cui tutto il lavoro sia il più vicino alla perfezione... più o meno come con Phantom Liberty".

Dunque, nonostante il lancio disastroso di Cyberpunk 2077 nel 2020 che gli è costato una class action contro CD Projekt, per Pawel Sasko la compagnia ha sempre come obiettivo quello della pubblicazione di titoli nella loro forma più smagliante. Cosa ne pensate di queste dichiarazioni?

Su Meta Quest 2 - Visore VR All-In-One - 128 Gb è uno dei più venduti di oggi.