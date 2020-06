Cyberpunk 2077: CD Projekt RED realizza uno splendido artwork per il Dragon Boat Festival

A poche ore dal Dragon Boat Festival 2020 (ovvero la Festa delle Barche Drago), l'evento orientale che si festeggia ogni anno il quinto giorno del quinto mese del calendario cinese , CD Projekt RED ha voluto celebrare questa festa con un bellissimo artwork a tema Cyberpunk 2077.

Marcin Momot della software house polacca, entusiasta di questo arwork, ha deciso di condividerlo sul proprio account Twitter, permettendo a tutti i fan di salvarlo sui propri cellulari, tablet e PC per utilizzarlo come wallpaper. L'immagine in questione mostra V a bordo della sua moto intento ad inseguire qualche altro veicolo e pronto a colpirlo con le sue "mantis blades", ovvero il letale innesto che permette al protagonista di far fuoriuscire delle lame dalle sue braccia. Sullo sfondo ci sono anche tre magnifici draghi rossi che sembrano accompagnare il personaggio nella sua folle corsa.

Va precisato che al momento non si possono scaricare versioni diverse da quella a risoluzione 4K (3840x2160 pixel), la quale può però essere adattata dagli utenti direttamente dai propri smartphone per essere utilizzata come nuovo sfondo.

In attesa di farvi conoscere le nostre prime impressioni su Cyberpunk 2077 il prossimo giovedì, vi ricordiamo che un artista ha di recente provato ad immaginare come potrebbe essere Ciri in Cyberpunk 2077.