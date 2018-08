Cyberpunk 2077: CD Projekt RED si esprime sulle dimensioni di Night City

Intervistato da DualShockers, Patrick Mills di CD Projekt RED si è sbilanciato riguardo le dimensioni di Night City, la città che fa da sfondo alle vicende narrate in Cyberpunk 2077.

A riguardo, Mills fa sapere che "Night City è davvero enorme, ve lo spiego in questo modo... quando si guida si ha la sensazione di essere in una vera città. Non sembra una città in miniatura, assolutamente." Cyberpunk 2077 è diventato uno dei giochi più discussi dopo la presentazione del primo video gameplay, evento che ha catalizzato l'attenzione di oltre 450.000 spettatori su Twitch diventando così l'evento in streaming più seguito del 2018, superando i numeri generati da titoli come Fortnite, Sea of Thieves e God of War.

Al momento il progetto targato CD Projekt RED è ancora privo di una finestra di lancio, secondo alcuni rumor il gioco arriverà nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in seguito anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Lo studio polacco dal canto suo ha più volte dichiarato che la sequenza vista nella demo sarà presente anche nel gioco completo, tuttavia quanto mostrato è soggetto a forti cambiamenti, in quanto il titolo si trova ancora in fase di sviluppo attiva, dunque c'è ancora molto lavoro da fare...