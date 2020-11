Cyberpunk 2077: CD Projekt RED smentisce i rumor e conferma l'uscita del 10 dicembre

Nelle ultime ore i rumor su un possibile ulteriore rinvio di Cyberpunk 2077 si sono fatti sempre più insistenti, supportati dal "silenzio stampa" di CD Projekt RED. Ora però gli sviluppatori polacchi hanno confermato la data di uscita con una nota ufficiale.

La notizia arriva della redazione americana di IGN, sulle cui pagine CD Projekt RED ha voluto ribadire la nuova data di uscita per Cyberpunk 2077, senza tuttavia smentire le voci sull'ipotesi di un ulteriore rinvio: "Di regola non commentiamo voci o speculazioni" ha spiegato un rappresentate dello studio "Ma confermerò che ci siamo presi del tempo per aggiornare tutti i nostri asset per rispettare la nuova data di lancio del 10 dicembre".

Insomma, nonostante le insistenti voci delle ultime ore, CD Projekt RED è tornata a confermare la data di uscita del 10 dicembre, giorno nel quale i fan di Cyberpunk 2077 potranno finalmente avventurarsi per le strade di Night City. Per tranquillizzare i giocatori, gli sviluppatori hanno aggiunto la data di lancio su tutta la comunicazione proveniente dagli account ufficiali.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la versione PC di Cyberpunk 2077 è già pronta e CD Projekt RED sta attualmente lavorando per ottimizzare le edizioni console, in particolare per gli hardware current-gen meno prestanti.