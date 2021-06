Cyberpunk 2077: CD Projekt RED svela quando tornerà sul PS Store

Nel corso degli ultimi giorno sono arrivati in maniera sempre più insistente le voci di corridoio sul ritorno in vendita di Cyberpunk 2077 sul PlayStation Store e, finalmente, è ora arrivata la conferma da parte di CD Projekt RED.

Lo store ufficiale PlayStation accoglierà nuovamente il gioco di ruolo dei creatori di The Witcher 3: Wild Hunt a partire dal prossimo lunedì 21 giugno 2021. A confermarlo è l'ex giornalista di Kotaku, Stephen Totilo, che insieme ad altre fonti ha messo le mani su un documento interno della software house polacca che riporta la data esatta del ritorno del gioco sul negozio digitale. Al momento non è chiaro se Cyberpunk 2077 ritornerà sul PlayStation Store in concomitanza con il lancio di un nuovo aggiornamento oppure se la versione che sta per debuttare sullo store sia quella attualmente disponibile anche per chi possiede la versione fisica.

Dal momento che Sony ha fatto pressione sul team di sviluppo affinché il titolo rispettasse elevati standard qualitativi, è probabile che il gioco torni in vendita con molti meno problemi rispetto a quanto visto al lancio lo scorso dicembre 2020.

In ogni caso la stessa CD Projekt RED ha di recente confermato l'imminente arrivo di un nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077, il quale però dovrebbe limitarsi a sistemare piccoli problemi e non stravolgerà il gioco.