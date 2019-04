Cyberpunk 2077: CD Projekt RED ha ancora tanto da svelare

Cyberpunk 2077 è senz'altro uno dei giochi più attesi di questa generazione, e forse anche della prossima. Il gioco infatti potrebbe essere cross-gen, ed uscire così sia sulle console attuali che su quelle next-gen, nonostante alcuni scommettano su Cyberpunk 2077 in arrivo entro il 2019.

Come che sia, quello che è certo è che i giocatori non vedono l'ora di metterci le mani sopra, visto l'hype generato da quanto mostrato finora. Il gameplay mostrato all'E3 2018 ad esempio, è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, e la sua presenza all'edizione di quest'anno della manifestazione losangelina, ha ulteriormente fatto drizzare le antenne ai fan.

A ciò hanno contribuito anche le dichiarazioni della stessa CD Projekt RED, secondo cui non solo alcuni aspetti del gioco mostrati nel precedente reveal non fossero definitivi, e quindi potrebbero essere alla fine rimossi dal gioco, ma il titolo ha moltissime feature che ancora non sono state annunciate.

C'è molto ancora da scoprire dunque per quanto riguarda l'open world, le azioni che sarà possibile eseguire, e tante altre cose sulle quali gli sviluppatori stessi starebbero ancora lavorando. Preparatevi dunque a delle grosse sorprese in occasione dell'E3, sperando che in quell'occasione la software house decida di rivelare anche la data d'uscita del gioco.