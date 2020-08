Cyberpunk 2077, CD Projekt ribadisce: ci saranno diversi DLC gratuiti

Servendosi di un simpatico meme sulla mascotte della bevanda Kool-Aid, CD Projekt ribadisce la propria intenzione di voler pubblicare diversi DLC gratuiti per Cyberpunk 2077.

Alla domanda postagli da un appassionato sulla possibile presenza di contenuti aggiuntivi gratuiti come quelli che hanno interessato i fan di The Witcher 3 Wild Hunt, i rappresentanti della software house polacca hanno lasciato alla "tazza parlante" di Kool-Aid l'onere di rispondere con un "Oh Yeah!" che non lascia davvero adito a dubbi.

Già nel settembre del 2019, d'altronde, i ragazzi di CD Projekt riferirono di voler dare forma a multiplayer e DLC gratuiti per Cyberpunk 2077, ma delle rassicurazioni in tal senso fanno sempre piacere, specie in considerazione delle ormai note difficoltà di sviluppo legate all'emergenza Coronavirus che hanno comportato il rinvio a fine 2020 del lancio del titolo.

La commercializzazione di Cyberpunk 2077 è prevista per il mai troppo vicino 19 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La versione Google Stadia è attesa per fine anno, mentre per quanto concerne l'update grafico di Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X bisognerà pazientare fino al 2021. Gli acquirenti della versione current-gen per PS4 e Xbox One, è bene precisarlo, potranno comunque giocare il titolo sulla corrispondente console nextgen tramite "retrocompatibilità evoluta", ossia con caricamenti sensibilmente ridotti e, supponiamo, una maggiore risoluzione e delle migliorie grafiche.