Cyberpunk 2077: CD Projekt ribadisce, la versione Google Stadia non uscirà a settembre

A conferma dell'indicazione offerta a fine 2019 sull'uscita ritardata di Cyberpunk 2077 su Google Stadia, gli autori di CD Projekt tornano a parlare di questa particolare versione in streaming del kolossal sci-fi per ribadire che non uscirà insieme a quelle PC, PS4 e Xbox One previste per metà settembre.

Con un messaggio pubblicato sul proprio sito ufficiale per annunciare la partnership con Agora Group per la gestione della massiccia campagna promozionale che ci accompagnerà fino all'uscita di Cyberpunk 2077 (e presumibilmente anche per i mesi successivi), il colosso videoludico polacco ha specificato che il titolo uscirà il 17 settembre di quest'anno su PC, Xbox One e PlayStation 4 e che, "entro la fine del 2020 il gioco farà il suo debutto anche su Google Stadia".

L'indicazione offerta da CD Projekt ribadisce così la volontà della software house della serie di The Witcher di focalizzare i propri sforzi sulla triplice edizione per PC e console "fisiche" che arriverà sul mercato a settembre. La versione destinata all'utenza della piattaforma in game streaming di Big G, quindi, entrerà a far parte del catalogo digitale di Stadia nel corso delle prossime festività natalizie.

Rimane però un ultimo nodo da sciogliere sulle tempistiche di lancio dell'epopea sci-fi di V e Johnny Silverhand ed è quello del periodo di uscita di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X: non sappiamo, infatti, se la versione nextgen del titolo sarà disponibile da fine 2020 o se, al contrario, si farà attendere ancora qualche mese.