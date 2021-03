Cyberpunk 2077: il multiplayer è cancellato? CD Projekt ha 'riconsiderato i piani'

Intervenuto nell'ultimo Strategic Update di CD Projekt, il presidente Adam Kicinski ha delineato la nuova Roadmap 2021 di Cyberpunk e The Witcher per poi offrire un importante aggiornamento sul cambio di strategia attuato dalla compagnia polacca in merito alla promessa modalità multiplayer di Cyberpunk 2077.

Nel fornire tutte le precisazioni del caso dopo aver accennato alla profonda riorganizzazione della pipeline di sviluppo che porterà l'azienda a realizzare in parallelo giochi tripla A dal 2022, il boss di CD Projekt ha sottolineato come "in precedenza avevamo accennato al fatto che il nostro prossimo titolo AAA sarebbe stato un gioco multiplayer di Cyberpunk, ma abbiamo deciso di riconsiderare i nostri piani".

Dietro a tale decisione, secondo Kicinski, ci sarebbe appunto la volontà della software house europea di "adottare un nuovo approccio di sviluppo che sia più sistemico e agile. Invece di concentrarci su progetti che richiedono la creazione di un videogioco di grandi dimensioni orientato al multiplayer o all'esperienza online, vogliamo fare in modo che tutti i nostri franchise un giorno possano integrare delle funzionalità multiplayer, ma sempre se tale aggiunta avrà un senso per i titoli che vogliamo proporre".

In un precedente passaggio del video confezionato da CD Projekt, Kicinski ha rimarcato come il "focus business" della sua azienda sia rappresentato dai videogiochi singleplayer: tale approccio non verrà modificato in futuro, a prescindere dall'integrazione o meno di elementi multiplayer.

Nel novembre dello scorso anno, Kicinski riferì ai propri azionisti che la il multiplayer di Cyberpunk sarebbe stato molto più di una modalità aggiuntiva, suggerendone appunto la natura a se stante come gioco da fruire parallelamente all'esperienza in singolo di CP2077 con V e Johnny Silverhand.

Le dichiarazioni del presidente di CD Projekt, ad ogni modo, potrebbero aver scritto la parola fine sulla versione multiplayer di Cyberpunk 2077, ma per averne una conferma definitiva bisognerà attendere un chiarimento ulteriore da parte della compagnia polacca.