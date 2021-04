Cyberpunk 2077: CD Projekt ha rimborsato 30.000 utenti con il programma Help Me Refund

Il report cita però altri dati interessanti, relativi alle spese e al numero di rimborsi effettuati dalla società polacca nei confronti di chi si è detto non soddisfatto dell'acquisto di Cyberpunk 2077. A fronte di un guadagno pari a 303 milioni di dollari USD netti legati alla vendita del gioco, CD Projekt ha speso 2.7 milioni di dollari USD per avviare la campagna " Help Me Refund " che soltanto 30.000 utenti circa hanno infine deciso di sfruttare per chiedere il proprio rimborso. I costi per l'operazione di risarcimento, alla fine, equivalgono allo 0.385% del profitto che Cyberpunk 2077 ha fruttato nelle casse dello studio.

Not sure if anyone else shared this, but in addition to the number of Cyberpunk copies sold in 2020 (13.7m) and massive net profits ($303m USD) we know how much CDProjekt spent on the refunds:



$2.17m USD.



Total CDPR game sales in 2020: $563.7m USD. — Mike Futter (@Futterish) April 22, 2021

Put another way... the cost of the refunds was 0.385% of total game revenue for CDPR in 2020.



Refund rates are low. The harder it is, the less utilized they are. The "Help Me Refund" program required consumers to jump through hoops. Every additional hoop causes attrition. — Mike Futter (@Futterish) April 22, 2021