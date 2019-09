Cyberpunk 2077: CD Projekt rivela qualche dettaglio sul sistema di crafting

Con il recente video gameplay di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha svelato un mucchio di informazioni sul gameplay dell'attesissimo gioco sci-fi. Un utente, non pago delle novità apprese, ha contattato la pagina Facebook ufficiale alla ricerca di qualche dettaglio aggiuntivo sul sistema di crafting, che ci consentirà di creare degli oggetti.

Alla domanda inerente alla possibilità di assemblare dei proiettili delle armi, i responsabili della pagina hanno risposto: "Dal momento che non abbiamo classi nel gioco, tutti quanti potranno creare degli oggetti, ma bisognerà investire nei perk giusti. Potrete craftare molte cose, tra cui: corazze, frammenti di cyberware [tecnologie cybernetice innestate negli esseri umani, ndr], moduli di armi, armi speciali, consumabili e gadget". Non è stata fatta menzione specifica dei proiettili, oggetto della domanda dell'utente, ma probabilmente sono stati inclusi tra i consumabili.

Cosa ne pensate? Nei giorni scorsi i ragazzi di CD Project RED hanno anche confermato il multiplayer e i DLC per Cyberpunk 2077. A quanto pare, la decisione di includere una modalità multigiocatore ha fatto arrabbiare molti fan, preoccupati per il dispendio delle risorse dello studio che, secondo loro, andrebbe a discapito della componente per giocatore singolo.