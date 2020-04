Cyberpunk 2077: CD Projekt cita il rating brasiliano tra sesso, droghe e violenza

Il Lead Quest Designer di CD Projekt, Pawel Sasko, si affaccia sui social per citare la lunga lista dei contenuti sensibili di Cyberpunk 2077 stilata dalla rating board brasiliana.

Similarmente a quanto svolto dalle organizzazioni omologhe in Europa (PEGI) e Nord America (ESRB), i rappresentanti dell'ente governativo brasiliano per la valutazione dei videogiochi destinati alla vendita ha sviscerato gli elementi ludici, narrativi, grafici e contenutistici più maturi dell'epopea sci-fi di V e Johnny Silverhand.

La lunga lista confezionata dalla rating board brasiliana per porre all'attenzione degli utenti gli elementi sensibili presenti nel GDR a mondo aperto di CD Projekt ha così spinto lo sviluppatore della software house polacca a esclamare "siete sorpresi? Qui non scherziamo mica!", riferendosi alla mole di contenuti maturi che ci attendono esplorando Night City. Eccovi allora la lista redatta dall'ente brasiliano:

Presenza di armi (con o senza scene di violenza esplicita)

Uso moderato o suggerito di droghe e sostanze illecite

Atti criminali senza violenza

Descrizione su come si devono consumare le droghe

Aggressione verbale

Atti violenti

Piacere sessuale

Esposizione al pericolo e alla morte, con vista di cadaveri

Lesioni corporali

Turpiloquio

Linguaggio sessualmente esplicito

Sangue

Sfruttamento sessuale

Morte intenzionale

Nudità

Prostituzione

Relazioni sessuali con scene che immortalano rapporti intensi

Mutilazioni

Suicidio

Crudeltà

Il lancio ufficiale di Cyberpunk 2077 è previsto per il 17 settembre su PC, PS4 e Xbox One, con le versioni Google Stadia, PS5 e Xbox Series X attese in seguito. Di recente, CD Projekt ha discusso delle gang di Kang-Tao e Animals di Cyberpunk 2077.