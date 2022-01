Cyberpunk 2077: CD Projekt smentisce i presunti leak su DLC e update gratis del 2022

Le recenti indiscrezioni sui contenuti inediti di Cyberpunk 2077 tra DLC e update gratis nel 2022 stanno tenendo banco sui principali siti e forum di settore. Al clamore mediatico generato dalle anticipazioni del sedicente leaker risponde quest'oggi Radek Grabowski, Global PR Director di CD Projekt RED.

L'esponente della casa di sviluppo polacca prende spunto da un articolo pubblicato dal giornalista Paul Tassi per porre fine alle voci di corridoio che si stanno moltiplicando in rete. Nel rivolgersi direttamente al redattore di Forbes.com, Grabowski specifica infatti che "tutte queste cose non tornano affatto. Mi dispiace, Paul".

La smentita del direttore delle pubbliche relazioni di CD Projekt, di conseguenza, dovrebbe chiarire definitivamente la natura delle anticipazioni apparse di recente sulle pagine del chiacchierato forum di 4Chan su impulso di un sedicente leaker che, come da prassi, ha preferito rimanere nell'anonimato.

A detta della smentita "gola profonda" di CDPR, nel 2022 avremmo dovuto assistere al rilancio di Cyberpunk 2077 con una Samurai Edition rappresentata dalle corpose aggiunte della Patch 1.5 con barbieri, garage, nemici dall'IA migliorata, ottimizzazioni grafiche, crafting riformulato e una nuova interfaccia.

Sempre in base al leaker, CD Projekt dovrebbe annunciare a febbraio la prima espansione di Cyberpunk 2077 ambientata nel quartiere di Pacifica. Da qui ai prossimi mesi ci sarebbe stato spazio anche per un mini-gioco in stile GWENT da fruire sia in singolo che in multiplayer, per l'anime CP2077 Edgerunners e, dulcis in fundo, per un DLC gratuito con quattro armi, la modalità New Game Plus, nuovi innesti, delle opzioni per customizzare l'appartamento di V e delle linee di dialogo aggiuntive per Panam e Judy.